Франция. Лига 1. 25-й тур. «Нант» — «Марсель»

12 февраля 2017 года, 23-00 МСК

«Нант»

«Нант» пока барражирует в нижней части турнирной таблицы Лиги 1, где борьба в этом сезоне чрезвычайно плотная. Идет команда на 15 месте, но отрыв от последней двадцатой строчки составляет всего четыре очка. После неплохого победного отрезка, связанного со сменой тренерского штаба и принесшего четыре сухих победы подряд, наступил спад. За последние три очка команда смогла набрать всего одно очко за ничью против «Ренна», проиграв сражения с ПСЖ (0:2) и «Нанси» (0:2) на своем поле.

«Марсель»

Марсельцы сейчас намного выше и ведут борьбу за место в еврокубках. Правда, пока удается это с переменным успехом, отставание от «Лиона» составляет четыре очка при игре в запасе у конкурентов. За последние пять поединков у южан было три поражения, сильнее оказались «Монако», «Лион» и «Мец», удача пришла только в домашних поединках с «Монпелье» и «Генгамом». Пока потолок «Марселя» — это шестое место в таблице.

Статистика и личные встречи

«Марсель» в гостях набрал 9 очков за 12 игр (2-3-7) при разнице мячей 12:22

Домашний «Нант» показывает последние цифры Лиги 1 — 12 очков за 12 игр и разница «-12». «Марсель» не слишком удачно играет в Нанте, кроме победы 0:1 в прошлом сезоне за десять лет выигрышей больше не было.

Прогноз

На наш взгляд от команд тяжело ждать результативной перестрелки – что домашний, что гостевой клуб не слишком радуют своими показателями. «Нант» например за последние пять домашних поединков забил лишь два мяча. Считаем, что, как и в прошлом сезоне, матч пройдет в напряженной борьбе и количество голов в нем будет ниже среднего.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Нант – 3,40

Ничья – 3,24

Марсель – 2,41

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