Московская жизнь
Ильинский сквер благоустроят
Сквер получит новую жизнь в рамках городской программы «Моя улица» – концепцию нового облика сквера разработает консалтинговое бюро «Стрелка»."
Но к проекту у городских властей есть четкие требования: под
землю будут спрятаны все внешние провода, в том числе проводка от камер
видеонаблюдения, наружного освещения, рекламных конструкций, информационных
табло и элементов интеллектуальной транспортной системы.
Кроме того, проводку протянут к киоскам «Печать» и фестивальным площадкам. Тротуары на территории Ильинского сквера замостят светлой крупной гранитной плиткой, а также расширят. В сквере также появятся новые лавочки, организуют остановки для общественного транспорта, парковку, создадут архитектурное освещение зданий и сооружений, а также разместят элементы ландшафтной архитектуры. В парке появится пешеходная и транспортная навигация, высадят новые деревья и кустарники, организуют видовую зону. В общем, сквер будет как новый!
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.