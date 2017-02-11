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Московская жизнь

Ильинский сквер благоустроят

Ильинский сквер благоустроят

11 февраля 2017г., 22:53

Сквер получит новую жизнь в рамках городской программы «Моя улица» – концепцию нового облика сквера разработает консалтинговое бюро «Стрелка».

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Но к проекту у городских властей есть четкие требования: под землю будут спрятаны все внешние провода, в том числе проводка от камер видеонаблюдения, наружного освещения, рекламных конструкций, информационных табло и элементов интеллектуальной транспортной системы.

Кроме того, проводку протянут к киоскам «Печать» и фестивальным площадкам. Тротуары на территории Ильинского сквера замостят светлой крупной гранитной плиткой, а также расширят. В сквере также появятся новые лавочки, организуют остановки для общественного транспорта, парковку, создадут архитектурное освещение зданий и сооружений, а также разместят элементы ландшафтной архитектуры. В парке появится пешеходная и транспортная навигация, высадят новые деревья и кустарники, организуют видовую зону. В общем, сквер будет как новый!

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