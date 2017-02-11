Культура
Уникальная выставка из частной коллекции
10 февраля в Музее современной истории России открылась выставка «Революция. Первый Залп. Иван Владимиров – свидетель непростого времени», посвященная 100-летию Великой российской революции."
Иван Алексеевич Владимиров (1870–1947) — российский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он известен как продолжатель реалистических традиций в живописи, баталист, автор уникального цикла документальных зарисовок 1917–1918 годов. Отец художника Алексей Порфирьевич некоторое время работал библиотекарем при Московском Английском клубе – в этом здании сегодня располагается Музей современной истории России.
Иван Владимиров стал свидетелем многих исторических событий XX века: от Русско-японской (1904–1905 гг.) до Великой Отечественной войны.
Многочисленные его картины, написанные на историко-революционные сюжеты, были хорошо известны в СССР. В то же время мало кто знает, что Владимиров – автор работ, высмеивающих некоторые стороны быта и настроения послереволюционной эпохи.
На выставке в Музее современной истории России можно увидеть как хрестоматийные, так и малоизвестные работы художника. Всего экспонируется более пятидесяти графических и живописных произведений Ивана Владимирова из собрания Музея и частной коллекции Владимира Руги. Выставка будет открыта до конца февраля.
Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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