Московская жизнь
На месте «Правды» появятся сквер и магазины
На месте заброшенного кинотеатра «Правда» на юге Москвы построят многофункциональный комплекс площадью 24,8 тыс. кв.м с трехуровневым подземным паркингом."
«Изначально здание предполагалось реконструировать, но после пожара, который произошел в 2014 году, оно находится в аварийном состоянии.
Жители района неоднократно жаловались, что в заброшенном кинотеатре были зафиксированы нарушения правопорядка.
Наличие подобных криминогенных мест в городе недопустимо, и мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение как можно скорее реновировать данную территорию», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На этом месте планируется построить небольшой многофункциональный комплекс с магазинами формата шаговой доступности и кинозалом. С учетом окружающей застройки его высота не будет превышать 50 метров.
Кроме того, будет проведено озеленение на участке площадью 0,39 га по ул.Шухова, д.10, дополнительно к скверу на развилке улицы Люсиновской и Подольского шоссе у Серпуховской заставы будет присоединен зеленый участок площадью 0,31 га. Кинотеатр расположен на пересечении улиц Люсиновская и Большая Серпуховская, недалеко от метро «Тульская».какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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