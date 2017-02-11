«Изначально здание предполагалось реконструировать, но после пожара, который произошел в 2014 году, оно находится в аварийном состоянии.

Жители района неоднократно жаловались, что в заброшенном кинотеатре были зафиксированы нарушения правопорядка.

Наличие подобных криминогенных мест в городе недопустимо, и мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение как можно скорее реновировать данную территорию», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На этом месте планируется построить небольшой многофункциональный комплекс с магазинами формата шаговой доступности и кинозалом. С учетом окружающей застройки его высота не будет превышать 50 метров.

Кроме того, будет проведено озеленение на участке площадью 0,39 га по ул.Шухова, д.10, дополнительно к скверу на развилке улицы Люсиновской и Подольского шоссе у Серпуховской заставы будет присоединен зеленый участок площадью 0,31 га. Кинотеатр расположен на пересечении улиц Люсиновская и Большая Серпуховская, недалеко от метро «Тульская».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов