Властями Москвы принято решение восстановить движение трамваев № 7 и 19 по площади Тверская Застава. Трамваи этих маршрутов смогут подходить к Белорусскому вокзалу и станции метро «Белорусская».

«Мы начнем работать вместе с коллегами из комплекса ЖКХ уже в апреле, и думаю, что к концу сентября – октября первые трамваи поедут», – сказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

«При запуске этого движения в этом году пассажиры смогут с Белорусского вокзала доехать до Каланчевки всего лишь за 25 минут, а до «Олимпийского» – около 20 минут в пути». По маршрутам запустят новые бесшумные трамваи.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия города Мос-квы (ГЗК) поддержала организацию трамвайного движения на площади Тверская Застава – линия на улице Лесной и трамвайное разворотное кольцо у остановки «Метро «Белорусская»» были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. В 2012 году были частично восстановлены трамвайные пути и три остановочных павильона.

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