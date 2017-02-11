Образование/Карьера
Бесплатный английский для детей
С 18 февраля в Шахматном клубе ВДНХ начинается серия бесплатных уроков английского языка."
Увлекательные занятия для маленьких гостей Выставки будут проводить специалисты школы EF English First. На занятия приглашаются дети в возрасте от 4 до 13 лет.
Первый урок Fashion Fun посвящен увлекательному миру моды. Вместе с учителями дети будут экспериментировать с одеждой, играть и развлекаться, одновременно изучая английский язык.
В дальнейшем каждую субботу под руководством опытных
преподавателей юные посетители ВДНХ будут знакомиться с красотой языка Байрона
и Шекспира в увлекательной игровой форме. А конкурсы и призы сделают процесс
обучения еще более интересным и захватывающим!
Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону школы EF English First Алексеевская: +7(495)134-39-30 доб. 2.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.