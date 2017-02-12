Победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад, ставший 11-кратным чемпионом мира.

Биатлон. Сегодня в австрийском Хохфильцене, в рамках чемпионата мира по биатлону прошли гонки преследования. Победу в мужском пасьюте праздновал француз Мартен Фуркад, отстрелявший чисто и завоевав 11-й раз титул чемпиона мира. Серебро досталось Йоханнесу Бё опередившему в конце дистанции легендарного 43-летнего норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который в итоге завоевал бронзу.

Антон Шипулин стартовавший в третьем десятке, допустил один промах и занял четвертое место.

Ранее прошла женская гонка, победу в которой праздновала немка Лаура Дальмайер. Серебро досталось знаменитой белорусской маме Дарье Домрачевой. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых финишировавшая как и Шипулин на четвертой позиции.

Следующая гонка, в Хохфильцене пройдет 15 февраля — женщины побегут индивидуальную гонку.

Биатлон. Чемпионат мира 2017, гонка преследования, мужчины сегодня, 12.02.2017, результат:

1. Мартен Фуркад (Франция) — 30:16.9 (1)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +22.8 (3)

3. Уле-Эйнар Бьорндален +25.6 (1)

4. Антон Шипулин +33.6 (1)

20. Евгений Гараничев +1:48.9 (4)

39. Антон Бабиков +3:05.0 (4)

Источник: Курьер-Медиа

биатлон Кубок мира сезон Ново-Место игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборной

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов