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Cпорт

UFC. Бой Мейуэзер-Макгрегор не состоится в ближайшее время

Фото: mmain.ru

UFC. Бой Мейуэзер-Макгрегор не состоится в ближайшее время

Тэги: удар, бокс, ринг, нокаут, бой, UFC, MMA

http://www.vseprosport.ru/ 12 февраля 2017г., 14:35

По информации, которую предоставил Дана Уайт, возглавляющий UFC этот поединок невозможен поскольку Макгрегор имеет контракт с UFC.

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Еще четыре боя по контракту предстоиь провести ему до того момента, когда станет возможным проведение встречи с Мейвезером.

В январе Дана Уайт предлагал олатить $25 за бой и получил отказ от Мейвезера. По словам Уайт бой должен проходить по правилам бокса и его ждет бесчисленное количество поклонников этого вида спорта.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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