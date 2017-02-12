Еще четыре боя по контракту предстоиь провести ему до того момента, когда станет возможным проведение встречи с Мейвезером.

В январе Дана Уайт предлагал олатить $25 за бой и получил отказ от Мейвезера. По словам Уайт бой должен проходить по правилам бокса и его ждет бесчисленное количество поклонников этого вида спорта.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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