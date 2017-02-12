версия для печати
Cпорт
UFC. Бой Мейуэзер-Макгрегор не состоится в ближайшее время
По информации, которую предоставил Дана Уайт, возглавляющий UFC этот поединок невозможен поскольку Макгрегор имеет контракт с UFC."
Еще четыре боя по контракту предстоиь провести ему до того момента, когда станет возможным проведение встречи с Мейвезером.
В январе Дана Уайт предлагал олатить $25 за бой и получил отказ от Мейвезера. По словам Уайт бой должен проходить по правилам бокса и его ждет бесчисленное количество поклонников этого вида спорта.
Источник: Агентство Бизнес Новостей
бокс спорт ринг нокаут удар бой в сети профессиональный бокс UFCкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.