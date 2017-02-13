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Московская жизнь
Неизвестное вещество стало причиной эвакуации в Гамбурге
Людей эвакуировали из аэропорта Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества"
Около 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества.
Несколько десятков человек пожаловались на затрудненное дыхания и кашель. Спасатели немедленно эвакуировали людей из всех терминалов, а
воздушное сообщение было приостановлено.
По предварительным данным, неизвестное вещество просочилось через систему кондиционирования.
Всех пострадавших отправили на медицинское обследование.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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