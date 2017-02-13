Около 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества.

Несколько десятков человек пожаловались на затрудненное дыхания и кашель. Спасатели немедленно эвакуировали людей из всех терминалов, а

воздушное сообщение было приостановлено.

По предварительным данным, неизвестное вещество просочилось через систему кондиционирования.

Всех пострадавших отправили на медицинское обследование.

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