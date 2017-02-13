В память о великой русской поэтессе Московский международный Дом музыки проводит поэтический фестиваль «Приношение».

В рамках фестиваля Дом музыки объявляет Всероссийский конкурс молодых поэтов. Победители получат возможность принять участие в Фестивале вместе с Чулпан Хаматовой и Верой Полозковой, дадут интервью центральным СМИ и опубликуют свои произведения в буклетах ММДМ. Конкурсантов ждут и другие приятные сюрпризы от организатора.

Жюри Конкурса: Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович, Вера Полозкова. Авторы со всей России от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке, могут прислать свои стихи и заявку на участие в конкурсе до 28 февраля 2017 г. на электронный адрес konkurs@mmdm.ru.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов