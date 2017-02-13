Согласована проектная документация на капитальный ремонт жилого дома на улице Большая Бронная, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Проектом предусмотрен капитальный ремонт почти двухсотлетнего дома – здание было построено в 1826 году по индивидуальному проекту. В 1952 году дом был надстроен. Проектной документацией в доме предусмотрен комплекс мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций», - сообщил председатель Москомэкспертизы.

В ходе ремонта в доме будут отремонтированы фасады и восстановлен облицовочный слой цоколя. Деревянные конструкции кровли обработают огнебиозащитным составом. На чердаке предусмотреныдополнительное утепление по периметру, а также замена двери. В рамках работ в подвале обработают кирпичную кладку стен бактерицидным составом, восстановят коробы инженерных коммуникаций с обшивкой из гипсокартона, заменят окна, отремонтируют пол и стены с устройством гидроизоляции.

Проектной документацией предусмотрена замена общедомового освещения. В доме будут обновлены системы канализации, водоснабжения и отопления. В зонах замены коммуникаций по всему объему здания произведут восстановительный ремонт.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов