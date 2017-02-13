Московская жизнь
Капитальный ремонт здания планируется На Большой Бронной
Москомэкспертиза согласовала проект для объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Большая Бронная улица, д.7, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы."
Согласована проектная документация на капитальный ремонт жилого дома на улице Большая Бронная, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«Проектом предусмотрен капитальный ремонт почти двухсотлетнего дома – здание было построено в 1826 году по индивидуальному проекту. В 1952 году дом был надстроен. Проектной документацией в доме предусмотрен комплекс мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций», - сообщил председатель Москомэкспертизы.
В ходе ремонта в доме будут отремонтированы фасады и восстановлен облицовочный слой цоколя. Деревянные конструкции кровли обработают огнебиозащитным составом. На чердаке предусмотреныдополнительное утепление по периметру, а также замена двери. В рамках работ в подвале обработают кирпичную кладку стен бактерицидным составом, восстановят коробы инженерных коммуникаций с обшивкой из гипсокартона, заменят окна, отремонтируют пол и стены с устройством гидроизоляции.
Проектной документацией предусмотрена замена общедомового освещения. В доме будут обновлены системы канализации, водоснабжения и отопления. В зонах замены коммуникаций по всему объему здания произведут восстановительный ремонт.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.