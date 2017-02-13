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Московская жизнь

Капитальный ремонт здания планируется На Большой Бронной

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов

Капитальный ремонт здания планируется На Большой Бронной

Информационный Центр Правительства Москвы 13 февраля 2017г., 10:36

Москомэкспертиза согласовала проект для объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Большая Бронная улица, д.7, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы.

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Согласована проектная документация на капитальный ремонт жилого дома на улице Большая Бронная, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Проектом предусмотрен капитальный ремонт почти двухсотлетнего дома – здание было построено в 1826 году по индивидуальному проекту. В 1952 году дом был надстроен. Проектной документацией в доме предусмотрен комплекс мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций», - сообщил председатель Москомэкспертизы.

В ходе ремонта в доме будут отремонтированы фасады и восстановлен облицовочный слой цоколя. Деревянные конструкции кровли обработают огнебиозащитным составом. На чердаке предусмотреныдополнительное утепление по периметру, а также замена двери. В рамках работ в подвале обработают кирпичную кладку стен бактерицидным составом, восстановят коробы инженерных коммуникаций с обшивкой из гипсокартона, заменят окна, отремонтируют пол и стены с устройством гидроизоляции.

Проектной документацией предусмотрена замена общедомового освещения. В доме будут обновлены системы канализации, водоснабжения и отопления. В зонах замены коммуникаций по всему объему здания произведут восстановительный ремонт.

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