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Московская жизнь

Московское руководство возвращает земли для дорожного строительства в ТиНАО

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Московское руководство возвращает земли для дорожного строительства в ТиНАО

Информационный Центр Правительства Москвы 13 февраля 2017г., 10:54

Власти Москвы изымут земельные участки в ТиНАО для второго этапа строительства дороги М3 Украина-Московский-дер. Сосенки-дер. Ямонтово до автомобильной дороги пос. Коммунарка - аэропорт Остафьево».

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Соответствующий документ подписал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.


Согласно документу, для строительства трассы. Будут изъяты три участка в дер. Столбово и один в дер. Ямонтово.

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