Соответствующий документ подписал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



Согласно документу, для строительства трассы. Будут изъяты три участка в дер. Столбово и один в дер. Ямонтово.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов