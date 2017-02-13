версия для печати
Московская жизнь
Московское руководство возвращает земли для дорожного строительства в ТиНАО
Власти Москвы изымут земельные участки в ТиНАО для второго этапа строительства дороги М3 Украина-Московский-дер. Сосенки-дер. Ямонтово до автомобильной дороги пос. Коммунарка - аэропорт Остафьево»."
Соответствующий документ подписал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
Согласно документу, для строительства трассы. Будут изъяты три участка в дер. Столбово и один в дер. Ямонтово.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.