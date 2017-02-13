Смогут ли девелоперы перейти Рубикон?» сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.«Было 1 тысяча 722 пятиэтажки, это 6,3 миллиона квадратных метра. На сегодняшний день 3,8 миллионов «квадратов» снесено за счет бюджета. 2,3 миллиона - за счет инвесторов. Осталось снести 75 пятиэтажек. В основном в этом году, а в следующем завершим», - сказал Сергей Лёвкин.

По его словам, первый этап программы сноса ветхого жилья, который был начат в 1999 году, планировалось реализовать за 11 лет.

«Но уже работы ведутся восемнадцатый год. Это значит, есть проблемы, хотя завершить этот процесс как можно быстрее в интересах всех: города, жильцов, инвесторов. Из трудностей - изменения в ФЗ о присоединении инженерных сетей, технические трудности, а также отсутствие стартовых площадок в районах реновации. К сожалению, мы также столкнулись с недобросовестными застройщиками. Это 16 инвестконтрактов на 73 дома. В 2010 году город решил расторгнуть эти инвестконтракты. Также некоторые из этих застройщиков использовали стартовую площадку не для переселения, а в коммерческих целях. И также все законодательные изменения - поправки в Земельный и Жилищный кодекс, в частности - замедлили процесс. И это я говорю о трудностях с теми 6 миллионами «квадратов», с которыми мы работали. А муниципальные депутаты предлагают продолжать сносить пятиэтажки других серий по той же схеме, а это около 25 миллионов «квадратов». Это другой объем, другие деньги», - заключил глава департамента.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов