Франк-Вальтер Штайнмайер, сменивший Йоахима Гаука на посту президента Германии, заявил о стремлении к диалогу с Россией и США.

В данный момент формируется «абсолютно новый миропорядок», заявил новый презиеднт накануне в эфире телеканала ZDF. По словам Штайнмайера, в время как «сложные партнеры» по переговорам традиционно находились к востоку от Германии, сейчас трудности возникли и в отношениях страны с США.

Политик отказался предполагать, как будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном, сказав, что сейчас это невозможно. На вопрос, отправится ли он с визитом в Россию, чего так и не сделал Гаук, новый глава немецкого государства заявил, что «мы не можем отказываться от диалога даже со сложными партнерами». Регулярное вмешательство во внешнюю политику ФРГ не является его задачей, оговорился, однако, возглавлявший МИД в правительстве Ангелы Меркель Штайнмайер.

По словам экс-дипломата, согласно традиции первый зарубежный визит в качестве президента он совершит во Францию.

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