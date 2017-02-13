Новый спецтранспорт российского производства обладает необходимыми характеристиками для качественной очистки трамвайных путей от снега в зимнее время, а также от мусора и пыли ‒ в тёплое время года.

«Мосгортранс уделяет большое внимание содержанию объектов инфраструктуры наземного городского транспорта. Более 100 единиц специальной техники регулярно используются для обслуживания трамвайных путей, ремонта контактной сети электротранспорта. Новая модель снегоочистителя, которая начинает работу на северо-западе города, в течение года будет проходить испытания, в ходе которых мы сможем в полной мере оценить ее свойства», ‒ отметил главный инженер предприятия Павел Хмелёв.

Вагон длиной 10,5 метра оснащён двумя щётками для удаления снега и наледи с трамвайных путей, а также специальным агрегатом для очистки рельсошпальной решётки от мелкого мусора. Техническая концепция универсального снегоочистителя позволяет в перспективе рассмотреть возможность расширения его функционала для обслуживания и эксплуатации трамвайной инфраструктуры.



Справочная информация



Протяженность трамвайных путей в Москве ‒ 417 км, из них 244 км отделены от проезжей части и находятся на обособленном полотне. Сегодня в городе действуют 47 трамвайных маршрутов.

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