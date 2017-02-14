Здесь интересно

«На Малой спортивной арене «Лужников» 18 февраля состоится XXXI Международный детский фестиваль танцев на льду. В фестивале примут свыше 20 детских и юношеских коллективов - всего более 500 человек. Тренеры вместе со своими подопечными подготовят программы, в которых одновременно могут быть задействованы от 12 до 50 человек», - отмечается в материале.



Участники выступят в трех возрастных категориях: до 13 лет, до 17 лет и до 23 лет. Победителей выберут в каждой из них. Помимо этого, на ледовом фестивале вручат призы за лучшую технику, за оригинальность постановки, за лучшую хореографию и за художественное оформление.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов