Здесь интересно

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Детский фестиваль танцев на льду пройдет 18 февраля
На ледовый фестиваль в «Лужниках» приедут более 20 детских и юношеских коллективов."
«На Малой спортивной арене «Лужников» 18 февраля состоится
XXXI Международный детский фестиваль танцев на льду. В фестивале примут свыше
20 детских и юношеских коллективов - всего более 500 человек. Тренеры вместе со
своими подопечными подготовят программы, в которых одновременно могут быть
задействованы от 12 до 50 человек», - отмечается в материале.
Участники выступят в трех возрастных категориях: до 13 лет, до 17 лет и до 23 лет. Победителей выберут в каждой из них. Помимо этого, на ледовом фестивале вручат призы за лучшую технику, за оригинальность постановки, за лучшую хореографию и за художественное оформление.
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