«Первым вопросом рассмотрим программу развития образования Москвы, одна из самых значимых, важных программ, которая касается практически каждого москвича. Речь идет о будущем молодых москвичей и о будущем нашего города», - сказал мэр.

Сергей Собянин отметил, что за последние годы в столице много сделано для развития образования. Ближайшие планы – «укреплении материальной базы, строительстве новых детских дошкольных учреждений, школ, информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников».

Мэр подчеркнул, что качество столичного образования неоднократно подтверждалось на международных и региональных олимпиадах.

Как указывается в материалах к заседанию правительства, в 2016 году московские школьники заняли первые места на первой столичной "Олимпиаде мегаполисов", участниками которой стали 176 человек из 22 мегаполисов мира. На международных предметных олимпиадах московские школьники завоевали девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали.

В свою очередь проведенное в 2016 году международное тестирование PISA показало, что по уровню читательской и математической грамотности столичные школьники находятся в шестерке лучших в мире, а знания 63 процентов учеников сопоставимы с показателями тройки лучших мировых образовательных систем.

В настоящее время сеть образовательных организаций города Москвы включает 630 школ (крупные многопрофильные образовательные учреждения) и 55 колледжей. В столичной системе образования обучаются свыше 1,3 млн детей и молодёжи, на 26% больше чем в 2010/2011 учебном году.

В 2016 г. расходы на систему образования составили 241,2 млрд рублей – 16% бюджета города Москвы (в 2010 г. – 165,7 млрд рублей).

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов