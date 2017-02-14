Строительство железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению МЖД на пересечении с Южной рокадой планируется начать во II квартале текущего года. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Проектом производства работ предусматривается строительство двух железобетонных двухпутных путепроводов. Один путепровод будет обеспечивать пропуск первого и второго действующих путей, второй путепровод – под третий действующий и четвертый перспективный путь.

«Осматривая ход строительства Южной рокады, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поручил в ближайшее время приступить к производству работ I этапа, которым предусмотрено строительство железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению, - говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Строительство участка Южной рокады значительно улучшит дорожную ситуацию в южном секторе города, обеспечит поперечные связи между районами».

Полная длина путепровода – 58,4 метра, ширина одной эстакады – 11,3 метра, второй – 6, 275 метра.

Проектируемый путепровод будет способен обеспечить пропуск транспортных потоков основного хода Южной рокады под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД. По направлению от Пролетарского до Балаклавского проспекта проезжая часть под железнодорожным путепроводом будет иметь 4 полосы движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и тротуар, шириной 3 метра. По направлению от Балаклавского до Пролетарского проспекта проезжая часть будет иметь 5 полос движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и обочину, шириной 1,5 метра.

Вдоль опор путепровода и подпорных стен, удерживающих откос железнодорожной насыпи, планируется установить барьерное ограждение.

Между транспортными потоками Южной рокады будет разделительная полоса, шириной 3,4 метра, где планируется разместить промежуточные опоры эстакад и барьерное ограждение.

Напомним, в настоящее время на Южной рокаде ведется строительство эстакады по Варшавскому шоссе, ведется перекладка инженерных коммуникаций, перенос теплотрасс, кабельных линий и канализации, ведется строительство перепускного коллектора реки Чертановка.

Полностью работы 1 и 2 этапов должны быть завершены в 2018 году.

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