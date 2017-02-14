«Отставка Флинна менее чем через месяц работы новой администрации знаменует собой беспрецедентную встряску в президентской команде советников. Флинн был верным сторонником Трампа на протяжении всей избирательной кампании, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других высокопоставленных помощников», — пишет издание.

Отмечается, что Белый дом уже подтвердил эту информацию. Исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг.

По информации CNN, преемником Флинна может стать бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петрэус. Телекомпания уточнила, что в ближайшее время Петрэус посетит Белый дом.

Отставка Флинна станет первой в команде Трампа с момента его вступления в должность главы государства.

Накануне газета The Washingont Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что в администрации «не могут доверять Флинну» после его телефонных переговоров с послом России, в котором якобы обсуждался вопрос отмены санкций. Изначально Флинн отрицал, что в разговоре была затронута тема контрмер, однако об этом узнали спецслужбы.

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает данными о беседах Флинна с Кисляком, и пообещал изучить этот вопрос. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что Трамп «полностью доверяет» Флинну.

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