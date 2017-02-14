Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Бавария – Арсенал

15 февраля 2017, 22:45 МСК

«Бавария»

«Бавария» групповой турнир, конечно, провела не идеально. Мюнхенский клуб в своем квартете выиграл четыре из шести матчей, уступив дважды. И если проигрыш в Мадриде местному «Атлетико» можно было еще предвидеть, то поражение от «Ростова» 2:3 стало приятной сенсацией. В результате поражение от «Ростова» отодвинуло «Баварию» на вторую позицию в квартете, с которой команда и квалифицировалась в плей-офф. В группе команда Карло Анчелотти показала неплохую результативность, особенно в домашних поединках, забив на «Альянц Арене» 10 голов и пропустив один.

«Арсенал»

«Арсенал» вышел в плей-офф с первого места. Причем на первую ступеньку вскочил в последнем туре группового турнира. Неожиданный подарок лондонцам сделал «Лудогорец», отобравший в Париже очки у ПСЖ. В тоже время команда Венгера в заключительном матче группы не оставила в гостях шансов «Базелю», обыграв швейцарский клуб 4:1. В последних матчах чемпионате «Арсенал» не показывает хороших результатов. За пять крайних туров «канониры» набрали лишь семь очков, что позволяет предположить о небольшом игровом кризисе.

Статистика и личные встречи

«Бавария» дома забивала на групповом этапе в среднем 3.3 гола за матч.

«Арсенал» на выезде на групповом этапе забивал в гостях в среднем 2.2 гола за матч.

Три из пяти последних встреч соперников на поле «Баварии» были низовыми.

Прогноз

Особых потерь в составах команд нет. У «Баварии» не сыграют Рибери и Боатенг, а у «Арсенала» Рэмси и Касорла. Хотя у команд есть кем их достойно подменить. Оба соперника демонстрировали в очных матчах результативный футбол уже в основном во вторых поединках, когда приходилось играть, отталкиваясь от результата. В первом же матче команды уделять наверняка много внимания игре в обороне, ведь каждый пропущенный гол может стоить в итоге дорого.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Бавария —1,51

Ничья — 4,70

Арсенал — 7,20

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