Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Реал» Мадрид — «Наполи»

15 февраля 2017 года, 22-45 МСК

«Реал»

Не сказать, что групповой этап Лиги Чемпионов в этом сезоне прошел для Мадрида без сучка и задоринки. Хотя «Реал» и не проиграл ни разу, но очки все же терял трижды, в итоге пропустив вперед в таблице дортмундскую «Боруссию». Две осечки пришлись как раз ни игры с немцами, которые завершились ничьими 2:2, еще раз очки делились в гостевой игре против «Легии», где мадридцы вели 2:0, но в итоге сами еле унесли ноги, сыграв 3:3. В чемпионате Испании у «сливочных» пока все замечательно – преимущество над «Барселоной» составляет одно очко, плюс у подопечных Зидана есть две игры в запасе. В последнем туре королевский клуб размялся на «Осасуне», достаточно легко переиграв памплонцев 3:1 в гостях.

«Наполи»

Неаполитанцы свою группу выиграли, серьезным оппонентом в ней выступала только «Бенфика», но очки команда Маурицио Сарри с португальцами как раз и не теряла. Неудачными стали домашний матч с «Бешикташем» (2:3), ответка в Турции (1:1) и нули с киевским «Динамо» в Неаполе. Но и одиннадцати набранных очков неаполитанцам с лихвой хватило для первой строчки. В чемпионате «Наполи» сейчас третий, проигрывает «Ювентусу» девять очков, а «Роме» — всего два зачетных балла. В свою очередь отрыв команды Сарри от преследователей начинается с шести очков.

Статистика и личные встречи

«Реал» дома пока не проигрывал – 29 очков в чемпионате (9-2-0) при разнице мячей 29:10, 7 балов в ЛЧ (2-1-0) при цифрах 9:5.

«Наполи» в гостях имеет следующие показатели: 21 очко (6-3-2) в чемпионате, 7 очков в Лиге Чемпионов (2-1-0)

Между собой команды ни разу в истории не встречались.

Прогноз

Конечно, глядя на результаты команд, приходит мысль о возможной голевой перестрелке, повышенной результативности и тому подобное. Но на наш взгляд, этого вполне может и не случиться. Не очень верится, что например «Наполи» с первых минут полетит в атаку. Можно вспомнить прошлый сезон — «Реал» играет в 1/8 с такой же яркой в атаке «Ромой» — в итоге два «низа» по 2:0. Четвертьфинал – 0:2 и 3:0 с «Вольфсбургом», в полуфинале – 0:0 и 1:0 с атакующим «Манчестер Сити», в финале 1:1 с «Атлетико». Получаем, что ни в одном из семи матчей плей-офф мадридцы не перешли за отметку в три мяча, хотя кроме соседей-«матрасников» закрытых клубов больше не было. Вполне возможно, что и сейчас события форсироваться не будут и больше трех голов команды не забьют.

Коэффициенты БК Леон:

Реал — 1,58

Ничья – 4,46

Наполи – 6,34

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