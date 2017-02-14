Путешествие

Одно из направлений специализированных занятий — лекции сотрудников отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, посвященные профилактике наркомании среди подростков. Планируется, что до начала летнего сезона занятия посетят порядка 200 будущих вожатых.

Лекции проходят на Московской молодежной антинаркотической площадке, где сотрудники МВД рассказывают будущим вожатым о признаках и последствиях потребления наркотиков и психотропных веществ, показывают документальные фильмы, разбирают реальные примеры из жизни подростков, прорабатывают алгоритмы действий в случае обнаружения наркотических средств у подростка. Для слушателей школы вожатых проводится экскурсия по 8 тематическим зонам площадки, каждая из которых представляет собой наиболее опасные места, где возможно употребление наркотиков: ночному клубу, подъезду и другим.

«Путем погружения в тематику мы вырабатываем у молодежи иммунитет к незаконному употреблению наркотиков. Мы рассказываем о тех социальных, правовых и медицинских последствиях употребления наркотических средств, о которых они не знают или не хотят задумываться. На плановой основе мы работаем с Центральной школой московских вожатых. Вожатые будут работать с детьми, в непростой период, когда дети будут находиться в лагере без родителей. Если они будут ретранслировать те знания, которые они получат на нашей площадке, это действительно будет достойный эффект, потому что в силу авторитета профессии и личности, информация от вожатого будет гораздо ценнее, чем от родителей или учителей», - рассказал руководитель Московской молодежной антинаркотической площадки, подполковник полиции Петр Шевчук.

Лекции на антинаркотической площадке не являются обязательными в программе обучения вожатых. Но этот факультативный курс пользуется популярностью среди будущих вожатых, на каждом занятии присутствуют порядка 20 будущих вожатых.

«Самое главное, что теперь я знаю, что мне делать, к кому нужно обратиться, если в лагере будет замечена ситуация из сегодняшней лекции. Для начала мне нужно обратиться к старшему вожатому или руководителю смены, и далее принимать совместные действия по обеспечению оказания медицинской помощи и вызову правоохранительных органов. Это очень важно, потому что бездействие, может повлечь тяжелые или непоправимые последствия. Кроме того, для профилактики, детям можно рассказывать реальные ситуации, о которых нам рассказали на лекциях», - говорит Анна Чудинова, слушатель Центральной школы московских вожатых.

Лекции и практические занятия при поддержке МВД для слушателей Центральной школы московских вожатых проходят еженедельно уже два года. И ежегодно Московскую молодежную антинаркотическую площадку посещают порядка 200 будущих вожатых.

МОСГОРТУР уделяет особое внимание подготовке вожатых, поскольку во многом именно от них зависит качество детского отдыха. С 2014 года, на базе Центральной школы московских вожатых, ежегодно МОСГОРТУР готовит и трудоустраивает 4 000 вожатых.

С 2016 года каждый вожатый, в рамках обучения проходит две обязательных ступени и одну специальную – по желанию и на выбор.

Также в программе обучения обязательная практика на проектах МОСГОРТУРа: «Продленки МОСГОРТУРа», «Все на лед», «Мастерские полезных каникул».

В 2016 году вожатые МОСГОРТУРа названы лучшими вожатыми страны по итогам профессионального международного конкурса «Вожатское сердце планеты» в Новосибирске.

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