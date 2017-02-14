версия для печати

Московская жизнь

Cкоро состоится фестиваль «Московская Масленица»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Cкоро состоится фестиваль «Московская Масленица»

Информационный Центр Правительства Москвы 14 февраля 2017г., 23:18

Восьмиметровую масленицу изо льда сожгут 26 февраля в центре Москвы в знак приветствия весны

"

Восьмиметровую Масленицу изо льда сожгут в знак прощания с зимой и приветствия весны 26 февраля в центре столицы. Об этом 14 февраля сообщил оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В дни проведения фестиваля «Московская Масленица» восьмиметровая ледяная фигура Масленицы украсит фестивальную площадку на Манежной площади, а 26 февраля, в заключительный день фестиваля, ледяную Масленицу торжественно сожгут, тем самым символически прощаясь с зимой и приветствуя весну», - отмечается в материале.

Над созданием ледяной скульптуры, на которую ушло более 30 тонн чистейшего льда из озер Первоуральска, трудятся одновременно пять художников, автор скульптуры - Олег Чернышев.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». На 13 площадках в центре столицы посетителей ждут народные гуляния, спортивные соревнования, исторические реконструкции, выступления уличных театров, а также мастер-классы.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   