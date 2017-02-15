Об этом сообщил портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на пресс-службу РЖД.



Отмечается, что 14 февраля был поставлен новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров в день. Всего с начала 2017 года скоростными поездами «Ласточка» на МЦК воспользовались более 10 миллионов пассажиров.

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