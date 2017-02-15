На Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы в марте 2017 года планируется открыть две экспозиции в рамках выставочного проекта Государственной Третьяковской галереи «Оттепель».

Планируется, что в две экспозиции будут состоять из 40 репродукций экспонатов основной выставки.



«В марте этого года состоится торжественное открытие выставок на Ярославском и Ленинградском вокзалах, где будет организована работа двух экспозиций из 40 репродукций экспонатов основной выставки в Третьяковской галерее», -рассказали в пресс-службе.

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