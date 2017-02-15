версия для печати
Московская жизнь
Часть проекта «Оттепель» покажут на двух столичных ж/д вокзалах
На двух ж/д вокзалах Москвы откроется экспозиция в рамках проекта «Оттепель»"
На Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы в марте 2017 года планируется открыть две экспозиции в рамках выставочного проекта Государственной Третьяковской галереи «Оттепель».
Планируется, что в две экспозиции будут состоять из 40 репродукций экспонатов основной выставки.
какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
«В марте этого года состоится торжественное открытие выставок на Ярославском и Ленинградском вокзалах, где будет организована работа двух экспозиций из 40 репродукций экспонатов основной выставки в Третьяковской галерее», -рассказали в пресс-службе.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.