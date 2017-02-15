версия для печати

Московская жизнь

Часть проекта «Оттепель» покажут на двух столичных ж/д вокзалах

Часть проекта «Оттепель» покажут на двух столичных ж/д вокзалах

Информационный Центр Правительства Москвы 15 февраля 2017г., 13:43

На двух ж/д вокзалах Москвы откроется экспозиция в рамках проекта «Оттепель»

"

На Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы в марте 2017 года планируется открыть две экспозиции в рамках выставочного проекта Государственной Третьяковской галереи «Оттепель».

Планируется, что в две экспозиции будут состоять из 40 репродукций экспонатов основной выставки.


«В марте этого года состоится торжественное открытие выставок на Ярославском и Ленинградском вокзалах, где будет организована работа двух экспозиций из 40 репродукций экспонатов основной выставки в Третьяковской галерее», -рассказали в пресс-службе.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   