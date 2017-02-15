Московская жизнь
Обновление навигационных знаков ожидается в Москве
Порядка 16 тыс. новых навигационных знаков появится в столице в 2017 году"
В ходе развития единой системы навигации установят более 14
тысяч домовых указателей с подсветкой. Об этом 15 февраля сообщил официальный
портал Правительства Москвы.
«В 2017 году на улицах города появится 16,7 тысяч новых навигационных элементов. Внедрение единой системы началось в 2014 году и завершится в 2018 году на территории всех округов Москвы, кроме ТиНАО. В следующем году новые домовые и городские указатели появятся на юге и юго-западе столицы. В результате за пять лет установят более 93 тысяч элементов - 82 тысячи 479 домовых и 10 тысяч 756 городских указателей», - отмечается в материале.
Также, в рамках программы единой системы навигации на востоке и юго-востоке Москвы установят 14,1 тысячу домовых указателей с подсветкой. Названия улиц и номера домов будут хорошо видны даже в темное время суток. Помимо этого, планируется установить 2,6 тысяч городских указателей, которые подскажут, в каком направлении находятся ближайшая школа, поликлиника, музей или другие социально значимые объекты.
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