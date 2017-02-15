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Московская жизнь

Здание новой школы вместимостью 2100 учеников откроется в 2017 году в Москве

Здание новой школы вместимостью 2100 учеников откроется в 2017 году в Москве

Информационный Центр Правительства Москвы 15 февраля 2017г., 13:55

В сентябре 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на обучение более 2000 детей.

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Эта информация размещена в СМИ Стрйокомплексом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, самая большая школа в столице появится на территории «новой» Москвы в районе «Некрасовка», она будет рассчитана на 2100 учеников.

«Школа станет центром образования всего района, который сейчас активно застраивается. Сейчас в Некрасовке ведется активное жилищное строительство, и жителям новых домов, безусловно, потребуется школа», - рассказал Марат Хуснуллин.

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