Эта информация размещена в СМИ Стрйокомплексом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.



По его словам, самая большая школа в столице появится на территории «новой» Москвы в районе «Некрасовка», она будет рассчитана на 2100 учеников.



«Школа станет центром образования всего района, который сейчас активно застраивается. Сейчас в Некрасовке ведется активное жилищное строительство, и жителям новых домов, безусловно, потребуется школа», - рассказал Марат Хуснуллин.

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