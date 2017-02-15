Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который ранее возглавлял Федеральную систему судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также сообщается, что Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, который сегодня объявил о досрочном сложении полномочий.

Артур Парфенчиков родился в Петрозаводске, а в 1987 году он закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился в одной группе с Дмитрием Медведевым, который сейчас занимает пост премьер-министра РФ. После этого два года работал старшим помощником прокурора Олонецкого района, затем четыре года — зампрокурора Сортавалы.

С 1995 по 2006 год Парфенчиков работал в прокуратуре Петрозаводска, вначале заместителем прокурора, а затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Петербургу, а с декабря 2008 года является главным судебным приставом России.

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