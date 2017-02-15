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Артур Парфенчиков назначен врио главы Карелии
Путин назначил врио главы Карелии Артура Парфенчикова"
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который ранее возглавлял Федеральную систему судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также сообщается, что Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, который сегодня объявил о досрочном сложении полномочий.
Артур Парфенчиков родился в Петрозаводске, а в 1987 году он закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился в одной группе с Дмитрием Медведевым, который сейчас занимает пост премьер-министра РФ. После этого два года работал старшим помощником прокурора Олонецкого района, затем четыре года — зампрокурора Сортавалы.
С 1995 по 2006 год Парфенчиков работал в прокуратуре Петрозаводска, вначале заместителем прокурора, а затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Петербургу, а с декабря 2008 года является главным судебным приставом России.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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