Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Его уход связан с обсуждаемыми в последнее время в прессе подозрениями в том, что он без уведомления администрации президента обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком вопрос антироссийских санкций.

Ранее Флинн утверждал, что во время своего разговора с Кисляком в конце декабря 2016 года, когда президент США Обама ввел дополнительные санкции против России, не обсуждал с ним позицию будущей администрации Дональда Трампа по этому вопросу. Позднее он допустил, что все же мог говорить на эту тему. В своем письме об отставке Флинн объяснил, почему вводил своих коллег и президента в заблуждение.

«К сожалению, из-за стремительного развития событий я по недосмотру представил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», — написал Флинн в письме.

Из-за разговора с российским послом Флинн попал под расследование ФБР. Среди чиновников администрации США доверие к нему было подорвано. Отставка Флинна состоялась всего на третьей неделе президентского срока Дональда Трампа.

Временно исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности Дональд Трамп назначил Джозефа Келлога, бывшего генерала ВС США и главу аппарата Совета Национальной безопасности. Кто займет этот пост на постоянной основе, пока не известно. В качестве одного из кандидатов рассматривается бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

8 февраля стало известно, что Дональд Трамп начал искать замену еще одному члену своей команды. Президент США разочаровался в своем пресс-секретаре Шоне Спайсере, который занимает также должность директора по коммуникациям Белого дома.

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