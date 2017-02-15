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Гаджет

HMD Global, владеющая брендом Nokia представляет новую модификацию Nokia 3310

Фото: twitter.com/evleaks

HMD Global, владеющая брендом Nokia представляет новую модификацию Nokia 3310

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 15 февраля 2017г., 14:38

Информацию об этом распространяет Эван Бласс, постоянно участвующий в обсуждении новейших моделей гаджетов.

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По предварительным данным цена нового изделия составляет  59 евро (примерно 3,6 тысячи рублей).

Презентация новой модели ожидается во время выставки MWC-2017. До выставки технические характеристики этого телефона не афишируются, но пользователи ожидают прочности и энергоемкости от современного аналога.

Приверженцы Nokia намерены иметь современный аналог как второй телефон.

В совокупности с ним на выставке будут выставлены два смартфона Android. Крошки-Android под маркерами Nokia 3 и Nokia 5 уже имеют свою цену, 149 и 199 евро соответственно.

От новых смартфонов не ждут ничего особенного. По мнению специалистов они не смогут превзойти Nokia 6, который 8 января 2017 выставили на всеобщее обозрение посредством китайского рынка.

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Москва-Инфо

   