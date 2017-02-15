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Происшествия

Идет поиск вертолета, исчезнувшего на Телецком озере

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Идет поиск вертолета, исчезнувшего на Телецком озере

M24.ru 15 февраля 2017г., 15:16

Сотрудники МЧС возобновили поиски пропавшего на Телецком озере вертолета

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ЧП произошло вечером 12 февраля – на борту воздушного судна находились пять человек, среди которых – бывший вице-премьер Алтайского края Анатолий Банных.

По словам спасателей, в поисковых работах примут участие водолазы и наземные поисковые отряды – в этом им помогут вертолеты и аппарат "Фалькон", с которым уже исследовали около 500 метров озера.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

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Москва-Инфо

   