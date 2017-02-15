Цена теперь будет дифференцированной и варьироваться в зависимости от территориального расположения парковки и времени суток. При этом на большинстве стоянок стоимость снизится.

«Стоянки, где снизилась стоимость, выбраны по итогам обсуждений с муниципальными депутатами. Таким образом, у местных жителей появились недорогие ночные охраняемые парковки в тех районах, где ощущалась необходимость в них. Кроме того, новые тарифы будут способствовать наиболее эффективному использованию этих парковок в течение суток для граждан. Они также позволят грамотнее распределить автомобильный поток между парковками на улично-дорожной сети, плоскостными парковками и освободить близлежащие дворы», - сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

В настоящий момент в городе оборудована 71 плоскостная парковка со шлагбаумом общей вместимостью 6,7 тыс. машиномест. В дальнейшем будет продолжен мониторинг распределения припаркованных автомобилей между улично-дорожной сети и плоскостными парковками, а также дворами.

На части парковок стоимость часа стоянки снизится в ночное время, что позволит автовладельцам не беспокоиться за оставленные на охраняемых парковках автомобили. На других стоянках тариф будет скорректирован и в дневное время, что создаст преимущество закрытых парковок перед платными парковками на улично-дорожной сети и позволит улучшить трафик в точках притяжения автомобилей.

Так, изменения тарифов произойдут на парковках в центральной части города и вблизи объектов деловой активности (например, на улицах Дурова, Палиха, Беговая, Ленинградском шоссе, ул. 1905 года, пр.Мира), где парковки станут будут доступны гражданам с 10 до 22 часов по цене 50 руб./час, а в ночное – парковка обойдется в 50 руб./час в первые 2 часа, далее – бесплатно.

Вблизи парковок у крупных парков (ВДНХ и парка «Сокольники») в дневное время стоимость парковки сохранится на уровне 50 руб./час в будние дни и 100 руб./час в выходные дни, а вот в ночные часы стоимость парковки будет снижена до 50 руб./час в первые 2 часа, далее – бесплатно. Кроме того, новые парковки с возможностью покупки месячного абонемента появятся на Хамовническом Валу и ул. Полбина.

Подробная информация об изменении тарифов в приказе.

http://dt.mos.ru/legislation/orders-and-instructions-of-the-department-of-transport/4963949/

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