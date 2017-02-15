Также в Москве можно увидеть выступления театров-номинантов "Золотой Маски", фрагменты спектаклей в самых неожиданных местах, а также авторские уличные перформансы и две уличные выставки. Посетители сада "Эрмитаж" уже могут увидеть в фотографиях самые запоминающиеся моменты Торжественных церемоний вручения Национальной театральной Премии "Золотая Маска" и их героев – лауреатов Премии разных лет. На специальной экспозиции, которая разместится с 1 марта на площадях трех разных московских вокзалов – Белорусского, Казанского и Ленинградского – в фотографиях будут представлены все спектакли-номинанты "Золотой Маски" 2017 года.

Всего на участие в 23-й "Маске" было подано более 900 заявок. В отборе принимали участие 130 городов, 614 драматических спектаклей и 325 постановок музыкальных спектаклей.

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