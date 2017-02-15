В настоящее время на всех переходах завершены монолитно-бетонные работы, завершаются отделочные и электромонтажные работы.

Напомним, проектом 1 этапа реконструкции Калужского шоссе предусмотрено строительство 5-и подземных и 2-х надземных пешеходных переходов. В сентябре 2016 года было завершено строительство одного надземного пешеходного перехода в районе поселения Мамыри.

В настоящее время на втором надземном переходе в районе поселка Коммунарка ведется устройство металлоконструкций и остекление фасада, монтаж лифтового оборудования. На подземном пешеходном переходе в районе поселка Коммунарка ведутся отделочные и электромонтажные работы.

В районе поселка Сосенки строительство одного пешеходного перехода завершено. На трех переходах завершены отделочные работы, ведутся электромонтажные работы, пуско-наладочные работы насосного оборудования.

«При реконструкции Калужского шоссе мэр Москвы Сергей Собянин поручил особое внимание обратить на создание безопасных и комфортных условий для пешеходов в районе населенных пунктов, - говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. – На всем протяжении реконструкции Калужского шоссе мы ведем строительство 18 внеуличных пешеходных переходов. Это позволит организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечить доступность для пешеходов находящихся здесь торговых и социальных объектов».

Для обеспечения доступности надземных пешеходных переходов для маломобильных групп населения, переходы оборудованы лифтами, на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша нанесено предупреждающее тактильное покрытие.

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