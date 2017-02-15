Образование/Карьера

Об этом в интервью сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Андрей Белозеров. Сейчас подобные курсы проходят учителя в некоторых общеобразовательных школах.

"Научить учителей предстоит многому: десятипальцевому методу набора текста на компьютере, работе с интерактивной доской, с интерактивной панелью. Параллельно ведем диалог с Московским педагогическим университетом [Московский городской педагогический университет – m24.ru], чтобы в базовую программу для будущих педагогов включить основы работы с системами, созданными в Москве", – пояснил Белозеров.

По его словам, также технологию протестировали в медицинских вузах. "Аналогичный опыт у нас уже был с медицинскими вузами и Единой медицинской информационно-аналитической системой. Надеюсь, в течение этого года наладим эту работу с педуниверситетом", – пояснил замруководителя департамента.

Проректор по общему образованию МГПУ Игорь Шаповалов пояснил m24.ru, что курсы для студентов планируют запустить в начале следующего учебного года. "Сейчас создана рабочая группа по внесению изменений в программы бакалавров, и в начале следующего года приступим к ее реализации. Наши специалисты понимают, что молодых людей нужно не просто научить работе с гаджетами, но привить активное отношение учителя к творческому планированию урока, обучению детей в период карантина, взаимодействию групп и даже классов в течение одного урока", – пояснил проректор МГПУ.

Столичные школьники активно применяют современные технологии в процессе обучения. У школьников уже с первого класса на уроках есть ноутбуки и планшеты, а также интерактивные доски. Например, ученик может принести свою домашнюю работу на электронном носителе или напрямую отправить учителю по электронной почте. У каждого ребенка есть собственный электронный дневник и журнал. Благодаря ему родители всегда точно знают, пришел ли ребенок на урок, какую он получил оценку. За присутствием своего ребенка в школе можно проследить благодаря электронным картам системы "Проход и питание". Сейчас родительские собрания в школах также переходят в онлайн режим. А заболевшие школьники могут присутствовать на уроках с помощью видеосвязи по Skype.

В прошлом году для учителей 5-11 классов подготовили 1,7 тысячи электронных сценариев по всем школьным предметам. В сценарии могут включить в том числе задания-тесты и интерактивные задания, картинки, а также обучающие видео- и аудиоролики. Доступ к образовательным материалам с помощью системы "Электронный журнал" уже имеют учителя всех столичных школ. Благодаря электронным сценариям уроков учителя могут также экстренно заменять друг друга. Кроме того, педагогов в столичных школах обучат использовать 3D-очки виртуальной реальности, с помощью которых они смогут создавать учебные проекты для школьных уроков.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко считает, что будущим педагогам будут полезны курсы по использованию высоких технологий в школах. "Хоть молодежь сейчас хорошо владеет современными технологиями на порядок выше, чем люди старшего поколения, но есть достаточно специфическое оборудование, например, те же самые интерактивные доски, с которыми не все знакомы на практике", – пояснил он.

По его словам, в первую очередь студентов нужно обучать, как применять современные технологии в процессе образования. "Очень много людей хорошо разбирается в гаджетах, общается в социальных сетях, но абсолютно не умеет пользоваться компьютерной техникой на профессиональном уровне, даже простейшими программами, а тем более каким-то специфическим оборудованием, – отметил эксперт. – Хорошо, если в педагогическом вузе не только будут учить, как включить это оборудование и как им пользоваться, но и объяснят, как его применять во время урока".

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский считает, что курсы по овладению техническими новинками в школе нужны будущим педагогам из других регионов страны. "В московские вузы поступают абитуриенты со всей страны, к сожалению, не везде подобные технические средства есть в школах. Естественно, многие из будущих педагогов могут не обладать соответствующими навыками. Соответственно, придя работать в столичную школу после вуза, учитель будет отстающим в техническом плане", – подчеркнул эксперт.

По его словам, студентам вполне хватит короткого курса с практическими занятиями. "На спецкурсе на протяжении пары месяцев студентам смогут объяснить, как все работает, и закрепить знания на практических занятиях. Ничего очень сложного в этом нет", – отметил собеседник m24.ru.

Московские школы по уровню информатизации находятся на одном уровне с самыми "умными городами" мира. К 2018 году проект "Московская электронная школа" заработает во всех столичных образовательных учреждениях. Главные составляющие проекта – электронный журнал, дневник и библиотека электронных материалов. В ней собраны уже более 3,5 тысячи сценариев уроков, а также 32 пособия по химии, физике, биологии, истории, информатике и ОБЖ для учащихся 5-11 классов. Проект был запущен в сентябре 2016 года и в настоящее время тестируется в шести школах столицы.

В 2017 году московских студентов могут отправить по обмену в другие регионы страны. В этом году планируется запустить глобальную программу академической мобильности по аналогии с обменом студентами из других стран, участники которой смогут получить преимущество при дальнейшем устройстве на работу.

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