Политика
Дональд Трамп отрицает связи его окружения с Россией
Трамп назвал «бессмысленными» сообщения о связях его команды с Россией"
«Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон», — написал Трамп в Twitter.
Кроме того, в другом «твите» президент обвинил американские СМИ в «помешательстве на теориях заговора и слепой ненависти», также намекая на обвинения в связях с Кремлем.
«Фейковые СМИ помешались на своих теориях заговора и слепой ненависти. Телеканалы MSNBC и CNN невозможно смотреть. Fox & Friends (передача на телеканале Fox News) великолепна!», — написал Трамп.
Такие крупные издания, как New York Times Washington Post, он назвал «провальными» и заявил, что разведслужбы страны незаконно предоставляют информацию американским СМИ, размещающим у себя публикации о его команде.
«Информация незаконно передается провальным @nytimes и @washingtonpost разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?)», — написал Трамп Twitter.
Американские чиновники ранее рассказали изданию New York Times о перехваченных телефонных звонках, согласно которым члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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