По состоянию на 10:50 мск курс американской валюты расчетами «завтра» потерял почти 47 копеек к предыдущему закрытию и составил 56,64 руб., ранее сегодня впервые с июля 2015 года опустившись ниже рубежа в 57 руб.

Курс евро к 10:50 мск упал на 49 копеек до 59,9075 руб., свидетельствуют данные биржи.

Как напоминает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев, накануне «рубль обновил очередные максимумы середины 2015 года к доллару и евро, несмотря на отсутствие ощутимой поддержки со стороны котировок нефти».

«Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к российским активам, включая рубль, который на этом фоне игнорирует укрепление доллара на рынке Форекс и покупки валюты Минфином. Также рубль уже ощущает поддержку со стороны начинающегося налогового периода. В связи с предстоящими на следующей неделе праздниками, экспортеры, похоже решили заранее запастись валютной ликвидностью. И, наконец, на руку нашей валюте играет стремление Brent в сторону отметки 57 долларов за баррель», — говорится в обзоре эксперта.

По его оценкам, «с учетом всех этих факторов российская валюта может продолжить движение на север, заставив доллар испытать на прочность психологическую поддержку на уровне 57 руб., пробой которое откроет путь к зоне 56,60 руб.». «Вероятность реализации такого сценария повышается благодаря стартующему налоговому периоду, который поможет компенсировать потенциальное давление со стороны долларовых „быков“ после довольно „ястребиного“ тона вчерашнего выступления (главы ФРС США Джанет) Йеллен, которая дала понять, что (процентная) ставка (американского Центробанка — ред.) может быть повышена на одном из ближайших заседаний», — добавляет Ковалев.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов