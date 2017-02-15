Личный бюджет

Его итоговая стоимость составила 2452,75 рублей.

Напомним, неделей ранее стоимость корзины составляла 2473,49 рублей. Тогда она подорожала более чем на 32 рубля.

Грандиозное падение индекса в цене обеспечили огурцы. Они потеряли в цене 19,2 рублей и стали стоить более 146 рублей за 1 кг (по сравнению с 165,61 рублей на прошлой неделе). Их движение не смогли остановить ни помидоры (подорожали на 7,85 рублей почти но 140 рублей за 1 кг), ни обычно стабильные одноразовые станки (набрали дополнительные 3,72 рубля и почти достигли отметки в 140 рублей).

В унисон с огурцами выступили яблоки (потеря 7,45 рублей с 1 кг) и гречка (потеря в цене 3,67 рублей за упаковку). Стабильность на прошедшей неделе проявили батон, майонез, пельмени и водка.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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