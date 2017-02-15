Будем здоровы

Ученые из Австралии и Дании нашли ген "насыщения". Специалисты надеются, что их открытие позволит разработать новое лекарство от ожирения.

Ген под названием ETS-5 нашли у круглых червей. Он отвечает за возникновение чувства насыщения и позыва ко сну после еды. Ученые утверждают, что такой же ген есть и у людей. По мнению специалистов круглые черви – отличный исследовательский материал, поскольку они имеют до 80% общих с человеком генов.

Теперь ученые пытаются разработать терапию, при которой бы маленькая порция давала чувство насыщения.

Источник: Петербургский дневник

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