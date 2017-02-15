Готовим вкусно

Ингредиенты:



сахар - 400 г

яичный желток - 8

молоко - 450 г

гвоздика 6 бутонов

желатин - 15 г

сливки 30%-й жирности - 400 г

цедра 2-х лимонов, тертая



Способ приготовления:

Яичные желтки разотрите с сахаром добела. Молоко вскипятите с гвоздикой, процедите, затем, постоянно взбивая, влейте тонкой струйкой в желтки. Полученную смесь поставьте на слабый огонь и прогрейте до загустения, постоянно помешивая и не доводя до кипения.

Желатин замочите в 4 столовых ложках холодной кипяченой воды и оставьте до набухания крупинок, после чего соедините с яично-молочной смесью, растворите, затем процедите и остудите.

В загустевшую смесь введите взбитые сливки и цедру. Полученную массу перелейте в форму емкостью 1,75 л и поставьте в холодильник на 4 часа.

Перед подачей форму погрузите на несколько секунд в горячую воду и осторожно выложите десерт на сервировочное блюдо.

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