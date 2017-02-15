Готовим вкусно

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Рецепт приготовления баварского крема «Нежность»
Основа - английский крем (custard) с добавлением сливок, загущенный желатином. По желанию и по вкусу можно добавить шоколад, фруктовое пюре, орехи, кофе."
Ингредиенты:
сахар - 400 г
яичный желток - 8
молоко - 450 г
гвоздика 6 бутонов
желатин - 15 г
сливки 30%-й жирности - 400 г
цедра 2-х лимонов, тертая
Способ приготовления:
Яичные желтки разотрите с сахаром добела. Молоко вскипятите с гвоздикой, процедите, затем, постоянно взбивая, влейте тонкой струйкой в желтки. Полученную смесь поставьте на слабый огонь и прогрейте до загустения, постоянно помешивая и не доводя до кипения.
Желатин замочите в 4 столовых ложках холодной кипяченой воды и оставьте до набухания крупинок, после чего соедините с яично-молочной смесью, растворите, затем процедите и остудите.
В загустевшую смесь введите взбитые сливки и цедру. Полученную массу перелейте в форму емкостью 1,75 л и поставьте в холодильник на 4 часа.
Перед подачей форму погрузите на несколько секунд в горячую воду и осторожно выложите десерт на сервировочное блюдо.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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