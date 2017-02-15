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Мода/Шоппинг

Историю русского костюма покажут летом в центре моды

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Историю русского костюма покажут летом в центре моды

M24.ru 15 февраля 2017г., 19:18

Центр моды в Москве примет первых посетителей летом 2017 года.

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Особую экспозицию, посвященную моде и истории костюма, планируют создать на базе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

По словам первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, в проекте принимают участие сотрудники музея, а также российские дизайнеры и модельеры. Аристархов отметил, что ремонт здания, в котором разместится экспозиция, уже завершен.

В Центре моды перед москвичами и гостями столицы предстанет вся история русского костюма: с древних времен до эпохи ар-деко, моды советского времени и современных тенденций.

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Москва-Инфо

   