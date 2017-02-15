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События

Намечается тенденция увеличения контроля со стороны парламента ГД в бюджетной политике

Фото: © Фото с сайта duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Намечается тенденция увеличения контроля со стороны парламента ГД в бюджетной политике

ИА «РОСБАЛТ» 15 февраля 2017г., 20:18

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязующий правительство вносить в парламент единый документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенное-тарифной политики.

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Принятие закона усилит парламентский контроль в рамках подготовки федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас в Думу вносятся разрозненные документы, касающиеся основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. «В результате складывается ситуация, когда определяющий формирование доходной части бюджетов уровень планируемой фискальной нагрузки (налогов, иных обязательных платежей, в том числе таможенных платежей и пошлин) не соотносится с подходами к обеспечению сбалансированности бюджетов и выполнением соответствующих расходных обязательств бюджетами, заложенными в основных направлениях бюджетной политики», — пояснили в Госдуме.

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