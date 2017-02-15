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Намечается тенденция увеличения контроля со стороны парламента ГД в бюджетной политике
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязующий правительство вносить в парламент единый документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенное-тарифной политики."
Принятие закона усилит парламентский контроль в рамках подготовки федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Сейчас в Думу вносятся разрозненные документы, касающиеся основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. «В результате складывается ситуация, когда определяющий формирование доходной части бюджетов уровень планируемой фискальной нагрузки (налогов, иных обязательных платежей, в том числе таможенных платежей и пошлин) не соотносится с подходами к обеспечению сбалансированности бюджетов и выполнением соответствующих расходных обязательств бюджетами, заложенными в основных направлениях бюджетной политики», — пояснили в Госдуме.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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