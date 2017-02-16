«Спортивный комплекс на северо-востоке Москвы в районе Свиблово по адресу улица Седова, дом 12а, строение 1 планируется открыть в этом году. Ввод объекта в эксплуатацию планируется летом», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время идет устройство перегородок и черновая отделка помещений, монтаж внутренних и наружных инженерных систем.

Спортивный комплекс будет состоять из одноэтажной части (спортивного зала) и трехэтажной части (административно-бытового корпуса). Спортивный зал предусмотрен для занятий дзюдо на 4 ковра с единовременной пропускной способностью 80 человек со сборно-разборными зрительскими трибунами на 160 человек. В здании также разместятся тренажерный зал, тренерские, помещения для судей, медицинские помещения, восстановительный блок, включающий массажную и инфракрасные кабины, методический кабинет, буфет и административно-бытовые помещения.

В комплексе смогут заниматься маломобильные группы населения, для удобства их передвижения по территории появятся пандусы и тактильные указатели.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего Адресной инвестиционной программой города Москвы в 2017 году предусмотрен ввод 4 таких спортивных комплексов», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме того, в этом году Департамент строительства города Москвы планирует ввести 3 ВМХ – велодрома, 7 футбольных полей; 2 ФОКа, спортивно-оздоровительный плавательный бассейн на ул. Крылатская, вл.2, стр.5. Также в этом году завершится реконструкция Большой спортивной арены «Лужники».

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