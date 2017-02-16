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Московская жизнь

Научная конференция «Ступени познания» объявила победителей

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Научная конференция «Ступени познания» объявила победителей

Информационный Центр Правительства Москвы 16 февраля 2017г., 10:03

Воспитанник кружка «Занимательная генетика» Московского Дворца пионеров Егор Соколов стал победителем VI научно-практической конференции «Ступени познания».

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«Очный этап проходил с 6 по 9 февраля 2017 года, а в конференции принимали участие школьники из России и Западной Европы, а также их научные руководители», - рассказали в пресс-службе Департамента образования.

Егор Соколов представлял Россию с докладом «Мендель. Математика в биологии. Работают ли законы Менделя сегодня». Учащийся школы №1498 занимается в кружке «Занимательная генетика» только первый год и уже сумел победить на международной конференции. Поддержать Егора Соколова поехала руководитель отдела зоологии Центра экологического образования Московского Дворца пионеров, его педагог – Александра Горева.

Международная научная конференция для школьников проводится уже шестой год в российском Центре науки и культуры на Мальте, основная цель которой - популяризация научных знаний, профессиональной ориентации и привлечение учащихся к исследовательской работе и научному творчеству под руководством педагогов и ученых.

В организации мероприятия принимали участие Посольство Российской Федерации в Республике Мальта, Российский центр науки и культуры на Мальте, школа-интернат Министерство иностранных дел Российской Федарации и российская школа-пансион Malta Crown.

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