С помощью фемтосот, установленных в вагонах, пассажиры смогут совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS, а также пользоваться мобильным интернетом и общаться в соцсетях во всех тоннелях метро даже в часы пиковых нагрузок.

Малые соты, или фемтосоты установлены почти в четырех тысячах вагонах метро. Эти устройства обеспечивают достаточный уровень связи, благодаря чему теперь можно принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом не только в холлах станций метрополитена, на эскалаторах или в переходах, но и непосредственно внутри вагонов, находясь в движении, где миллионы жителей Москвы проводят огромное количество времени.

Масштабный проект по обеспечению пассажиров качественной мобильной связью на станциях и в тоннелях метро с помощью фемтосот реализован совместно с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и АО «МаксимаТелеком».

Совместный проект является логическим продолжением формирования единого инфокоммуникационного пространства в метрополитене. Москва лидирует в данном направлении, предоставляя пассажирам качественный сервис, которого нет ни в одном другом метрополитене мира.

На текущий момент МТС предоставляет услуги голосовой связи на всех станциях и переходах московского метро. Мобильный интернет по технологии 3G доступен на всех станциях внутри Садового кольца, на станциях и в тоннелях Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях, а также на станциях «Профсоюзная», «Коньково», «Нахимовский проспект», «Орехово», «Крестьянская застава», «Волжская», «Шоссе Энтузиастов», «Ботанический сад», «Петровско-Разумовская», «Сокол», «Международная», «Выставочная» и «Парк Победы». По итогам 2016 года мобильный интернет по технологии LTE доступен на 53 станциях. До конца 2017 года их количество вырастет до 140.

«Один из наших приоритетов – развитие качественной связи для всех наших пассажиров-абонентов всех операторов. Мы ожидаем ускоренного внедрения и развития не только технологии 3G, но сетей стандарта LTE. Наша совместная с операторами мобильной связи задача состоит в том, чтобы клиент получил на территории метрополитена такое же качество связи, как и на поверхности.

Благодаря нашему продуктивному сотрудничеству три из четырех федеральных операторов сотовой связи обеспечили покрытием сети LTE свыше 30 станций метро каждый. Мы ускорили развертывание сетей и на новых станциях, в том числе на введенном недавно участке Люблинско-Дмитровской линии сети связи стандарта LTE заработали в момент ввода станций в эксплуатацию», – сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по информационным технологиям и связи Кирилл Степаненко.

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