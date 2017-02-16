Об этом сообщил ректор Московского института открытого образования Алексей Рытов.

«Московская система работы по обучению управленческих кадров образования, система работы московских директоров, основанная на свободе действий и ответственности за их эффективность, рассматривается коллегами как ориентир развития», – отметил Алексей Рытов.

В рамках визита руководители образовательных организаций делятся опытом успешного развития школ. Особый интерес представителей системы образования Казани вызвали подходы Москвы к аттестации директоров школ, инновационные подходы и обучение новых кадров, а также механизмы обеспечения функционирования крупных образовательных комплексов в столице. Выезд группы менторов в Казань в рамках программы «Эффективный руководитель» вызван интересом представителей системы образования Татарстана к московским подходам в работе с директорами школ.

В ходе встречи руководитель Московского института открытого образования Алексей Рытов рассказал об аттестации руководителей образовательных организаций, повышении квалификации в рамках программы «Эффективный руководитель», а также об организации менторского сопровождения управленческих проектов.

Основная задача мероприятия – организация эффективного межрегионального взаимодействия Москвы и Казани, инициаторами которой выступили московские директора, результативные участники проекта управленческого менторинга.

Проведение подобных встреч свидетельствует о том, что успешность и результативность столичного образования являются ориентиром для российских регионов . Создание общества поможет улучшить работу с управленческими кадрами в образовании .

Институт менторства - профессиональное образовательное сообщество, созданное для поддержки директоров школ, обмена опытом и выработки новых идей и управленческих решений. Сообщество представлено успешными руководителями школ, осуществившими эффективные управленческие проекты и имеющими значимые результаты деятельности.

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