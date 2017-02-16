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События

Визит генерала Сулеймани в Кремле оставили без комментариев

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Визит генерала Сулеймани в Кремле оставили без комментариев

ИА «РОСБАЛТ» 16 февраля 2017г., 10:37

В Кремле оставили без комментариев информацию о визите в Москву иранского генерала Касема Сулеймани

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«Это не к нам вопрос», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на просьбу уточнить, известно ли Кремлю о визите.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников в западной разведке сообщил, что Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий подразделением по международным связям «Кодс» Корпуса стражей исламской революции, 14 февраля приехал в Москву, По словам собеседников телеканала, он пробудет в Москве несколько дней. Во время визита он планирует «выразить свое недовольство отношениями российского правительства с Саудовской Аравией» и «другими арабскими странами».

Телеканал отмечал, что в отношении Сулеймани действуют санкции ООН, согласно которым ему запрещено путешествовать.

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