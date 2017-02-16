«Это не к нам вопрос», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на просьбу уточнить, известно ли Кремлю о визите.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников в западной разведке сообщил, что Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий подразделением по международным связям «Кодс» Корпуса стражей исламской революции, 14 февраля приехал в Москву, По словам собеседников телеканала, он пробудет в Москве несколько дней. Во время визита он планирует «выразить свое недовольство отношениями российского правительства с Саудовской Аравией» и «другими арабскими странами».

Телеканал отмечал, что в отношении Сулеймани действуют санкции ООН, согласно которым ему запрещено путешествовать.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов