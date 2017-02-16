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Происшествия

Покупатель спас от ограбления салон сотовой связи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Покупатель спас от ограбления салон сотовой связи

M24.ru 16 февраля 2017г., 10:47

Троих вооруженных топорами грабителей отпугнул один из посетителей салона сотовой связи

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Злоумышленники ворвались в торговую точку, расположенную по адресу: улица Азовская, дом 3 в 21:00. Угрожая сотрудникам оружием они пытались похитить деньги.

Налетчиков спугнул посетитель, у которого оказался с собой травматический пистолет. Он выстрелил в грабителей, чтобы пресечь преступление. После этого нападавшие скрылись.

Полиция получила описание подозреваемых, ведется розыск.

Ранее сообщалось, что на салон сотовой связи напали двое грабителей.

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Москва-Инфо

   