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Происшествия
Покупатель спас от ограбления салон сотовой связи
Троих вооруженных топорами грабителей отпугнул один из посетителей салона сотовой связи"
Злоумышленники ворвались в торговую точку, расположенную по адресу: улица Азовская, дом 3 в 21:00. Угрожая сотрудникам оружием они пытались похитить деньги.
Налетчиков спугнул посетитель, у которого оказался с собой травматический пистолет. Он выстрелил в грабителей, чтобы пресечь преступление. После этого нападавшие скрылись.
Полиция получила описание подозреваемых, ведется розыск.
Ранее сообщалось, что на салон сотовой связи напали двое грабителей.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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