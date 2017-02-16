Происшествия

Злоумышленники ворвались в торговую точку, расположенную по адресу: улица Азовская, дом 3 в 21:00. Угрожая сотрудникам оружием они пытались похитить деньги.

Налетчиков спугнул посетитель, у которого оказался с собой травматический пистолет. Он выстрелил в грабителей, чтобы пресечь преступление. После этого нападавшие скрылись.

Полиция получила описание подозреваемых, ведется розыск.

Ранее сообщалось, что на салон сотовой связи напали двое грабителей.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов