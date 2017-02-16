Здесь интересно

Хотя Максим Леонидов работает уже больше двадцати лет, для многих он так и остается одним из фронтменов бит-квартета "Секрет". Четырнадцать альбомов, роли в кино и в театре, музыка к спектаклям – часть этого творческого багажа, во всяком случае – песни, которые Максим Леонидов представит на концерте, посвященном своему 55-летию.

Поздравить юбиляра придут давний товарищ по "Секрету" Николай Фоменко, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис и другие.

Перед концертом Максим Леонидов ответил на вопросы блиц-интервью.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил

– У меня есть несколько портретов моих родителей, написанных выдающимся советским режиссером и театральным художником Николаем Акимовым. Эти портреты очень мне дороги, так как мои родители были ведущими актерами знаменитой акимовской труппы Ленинградского академического театра комедии.

Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране

– Обычно видишь себя не таким, каков ты на самом деле. В молодости я был, наверное, Ленский. Сейчас затрудняюсь сказать.

За эти альбомы я бы в юности отдал все, но и сейчас они дорогого стоят

– Конечно, это альбомы The Beatles, прежде всего – A Hard Days Night и Help.

Самое большое заблуждение, касающееся Максима Леонидова

– Считать, что в своем деле я смогу закрыть глаза на халтуру тех, кто стоит со мной на сцене. Я не прощаю непрофессионализм и разгильдяйство. Многие принимают это за жестокость, но, поверьте, в других ситуациях я белый и пушистый.

Самая опасная ситуация, из которой я с честью вышел

– Однажды на съемках в Африке на машину, которой я управлял, напал слон. Видимо, я подъехал слишком близко к месту купания детеныша. Я вышел из положения с честью – в панике стремительно удрал.

Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это чрезвычайно музыкальный человек

– Такие друзья у меня есть. Необязательно быть музыкантом, чтобы тонко чувствовать искусство. Для этого просто нужно не быть циником, снобом. Я ценю и очень люблю таких людей.

Какие качества, полученные за время работы на сцене, вы могли бы использовать, если бы бросили музыку?

– Я считаю, что самое главное качество для занятия любым делом – любовь к этому делу. Мой педагог актерского мастерства Аркадий Иосифович Кацман говорил: "Если вам предстоит темной ночью в грозу скакать на лошади через кладбище, то лучше это любить, чем не любить".

Фильм, книга, постановка произведшие на вас впечатление за последнее время

– Великолепный роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" и спектакль лондонского театра "Загадочное убийство собаки".

Что сделано, то сделано, но в это я больше никогда не ввяжусь

Живя в Израиле, я пробовал заниматься бизнесом, связанным с ремонтом и стройкой. Опыт показал, что я кто угодно, только не строитель.

Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло

– Долгое время вынашивал идею музыкальной программы, основанной на моей книге "Я оглянулся посмотреть". И вот этой весной совместно с труппой киноконцертного комплекса "Ленинград" и его руководителем Феликсом Михайловым мы приступим к репетициям.

Время: 19 февраля, 28:00

Место: 66 км МКАД Vegas City Hall "Крокус Сити"

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