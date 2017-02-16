Здесь интересно

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Готовится выход музыкальной программы Максима Леонидова
На основе книги "Я оглянулся посмотреть" Максим Леонидов весной начнутся репетиции программы при участии труппы киноконцертного комплекса "Ленинград""
Хотя Максим Леонидов работает уже больше двадцати лет, для многих он так и остается одним из фронтменов бит-квартета "Секрет". Четырнадцать альбомов, роли в кино и в театре, музыка к спектаклям – часть этого творческого багажа, во всяком случае – песни, которые Максим Леонидов представит на концерте, посвященном своему 55-летию.
Поздравить юбиляра придут давний товарищ по "Секрету" Николай Фоменко, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис и другие.
Перед концертом Максим Леонидов ответил на вопросы блиц-интервью.
Вещь, расстаться с которой выше ваших сил
– У меня есть несколько портретов моих родителей, написанных выдающимся советским режиссером и театральным художником Николаем Акимовым. Эти портреты очень мне дороги, так как мои родители были ведущими актерами знаменитой акимовской труппы Ленинградского академического театра комедии.
Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране
– Обычно видишь себя не таким, каков ты на самом деле. В молодости я был, наверное, Ленский. Сейчас затрудняюсь сказать.
За эти альбомы я бы в юности отдал все, но и сейчас они дорогого стоят
– Конечно, это альбомы The Beatles, прежде всего – A Hard Days Night и Help.
Самое большое заблуждение, касающееся Максима Леонидова
– Считать, что в своем деле я смогу закрыть глаза на халтуру тех, кто стоит со мной на сцене. Я не прощаю непрофессионализм и разгильдяйство. Многие принимают это за жестокость, но, поверьте, в других ситуациях я белый и пушистый.
Самая опасная ситуация, из которой я с честью вышел
– Однажды на съемках в Африке на машину, которой я управлял, напал слон. Видимо, я подъехал слишком близко к месту купания детеныша. Я вышел из положения с честью – в панике стремительно удрал.
Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это чрезвычайно музыкальный человек
– Такие друзья у меня есть. Необязательно быть музыкантом, чтобы тонко чувствовать искусство. Для этого просто нужно не быть циником, снобом. Я ценю и очень люблю таких людей.
Какие качества, полученные за время работы на сцене, вы могли бы использовать, если бы бросили музыку?
– Я считаю, что самое главное качество для занятия любым делом – любовь к этому делу. Мой педагог актерского мастерства Аркадий Иосифович Кацман говорил: "Если вам предстоит темной ночью в грозу скакать на лошади через кладбище, то лучше это любить, чем не любить".
Фильм, книга, постановка произведшие на вас впечатление за последнее время
– Великолепный роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" и спектакль лондонского театра "Загадочное убийство собаки".
Что сделано, то сделано, но в это я больше никогда не ввяжусь
Живя в Израиле, я пробовал заниматься бизнесом, связанным с ремонтом и стройкой. Опыт показал, что я кто угодно, только не строитель.
Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло
– Долгое время вынашивал идею музыкальной программы, основанной на моей книге "Я оглянулся посмотреть". И вот этой весной совместно с труппой киноконцертного комплекса "Ленинград" и его руководителем Феликсом Михайловым мы приступим к репетициям.
Время: 19 февраля, 28:00
Место: 66 км МКАД Vegas City Hall "Крокус Сити"
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