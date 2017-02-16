В рамках Фестиваля самый большой в истории России сводный детско-молодежный военно-исторический духовой оркестр, насчитывающий более 800 юных музыкантов, исполнит в едином строю «Гимн Москвы», «Славься!» и «День Победы».

В Фестивале примут участие солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Большой Детский Хор имени В.С. Попова и Государственный духовой оркестр России, которые вместе с юными исполнителями из более чем 20 детских духовых коллективов почтят память музыкантов Государственного духового оркестра СССР, ушедших в ополчение и погибших 75 лет назад в Битве за Москву, а также всех жертв авиакатастрофы 25 декабря 2016 года, унесшей жизни артистов ансамбля Александрова. В память о погибшем в этой катастрофе начальнике Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главном военном дирижёре России, президенте Духового общества России генерал-лейтенанте В.М. Халилове будет исполнено несколько сочиненных им произведений.

Начало Фестиваля в 14-00.

Увидеть этот рекордный для России (а возможно и мира) детский духовой оркестр, оценить музыкальные «визитные карточки» оркестров-участников Фестиваля и ознакомиться с проходящей в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов грандиозной выставкой «Битва за Москву. Первая Победа», посвященной 75-летию контрнаступления под Москвой, смогут все посетители музея.

Фестиваль организован Московским городским отделением Российского военно-исторического общества и Фондом развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот» при поддержке Комитета общественных связей и Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов